В Минобороны Румынии заявили, что не наносили удары по силам России

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Румыния не наносила удары по российской армии в районе Херсона с применением истребителей F-16С, заявили в оборонном министерстве республики. Ведомство опровергло распространившуюся ранее в Сети информацию.

"Информируем о фейковых новостях, появившихся на платформе Х, в которых утверждается, что самолет F-16С, принадлежащий ВВС Румынии, взлетел в субботу, 27 января, с 86-й воздушной базы в Констанце и в 03:22 нанес удар по группе сил РФ под Херсоном", – передает РБК сообщение министерства.

В Минобороны Румынии указали на абсурдность подобных утверждений. Кроме того, представители ведомства доложили, что у страны нет на вооружении истребителей F-16 в варианте C, а только в вариантах A и B.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Запад планирует передать Киеву первые F-16 в этом году. Уточнялось, что первоначальная готовность по программе подразумевает обучение летчиков, платформы, подготовку техников, инфраструктуру, запасные части, боеприпасы – все составляющие, за которые ответственна западная коалиция.

До этого СМИ писали, что после получения американских истребителей F-16 Киев хочет перейти к новому наступлению. По словам автора статьи, Украина при этом планирует сделать Крым своей главной "мишенью".



Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ