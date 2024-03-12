Сенатор Цеков назвал основной целью НАТО расчленение России

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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей Североатлантического альянса является не оборона, а ослабление и расчленение России. Об этом он сообщил РИА Новости.

Отмечается, что 12 марта исполняется 25 лет с момента принятия в НАТО Венгрии, Польши и Чехии – "Четвертого расширения НАТО". Именно с этого момента началось расширение Альянса на восток.

Цеков отметил, что все эти годы доказали, что НАТО является не оборонительным, а наступательным блоком.

"Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО – Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну", – утверждает сенатор.

По его мнению, Североатлантический альянс несет войну во всем мире, в том числе в Европе. В качестве примера Цеков привел бомбардировку Югославии и конфликт на Украине.

Тем не менее, как считает сенатор, со временем НАТО как военно-политический блок ожидает саморазрушение.

11 марта шведский флаг подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после вступления страны в Альянс. Торжественная церемония стала завершающей частью процедуры присоединения 32-го члена Североатлантического альянса.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у военного блока нет планов по размещению в Швеции новых боевых подразделений. Он также указал, что Альянс постоянно оценивает потенциал сил и не планирует расширять число стран – участников организации с ядерным оружием.

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