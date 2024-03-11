Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

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Шведский флаг подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после вступления страны в Альянс. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония стала завершающей частью процедуры присоединения 32-го члена Североатлантического альянса. По словам представителя НАТО, шведские флаги были одновременно подняты в командных штабах в бельгийском Монсе и американском Норфолке.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов размещать новые боевые соединения на территории Швеции. Также НАТО не планирует расширять число участников, которые имеют ядерное оружие.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта. Как объяснили в Госдепе США, документ о присоединении вступил в силу, так как Стокгольм выполнил все условия.

Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО