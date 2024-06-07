Песков: "ползущее" на восток НАТО не добавило безопасности Восточной Европе

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"Ползущее" на восток НАТО не добавило безопасности странам Восточной Европы. Об этом в интервью РБК заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его мнению, расширение Североатлантического альянса скорее привело к противоположному эффекту.

Песков добавил, что после вхождения Швеции и Финляндии в НАТО военная инфраструктура "рано или поздно" окажется и на их территории. Стокгольм и Хельсинки, уверен официальный представитель Кремля, понимают, что это приведет к последствиям для их безопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что у России нет территориальных вопросов или проблем с этими странами.



"И у нас нет точки натяжения, у нас нет конфронтационных каких-то причин с этими странами", – уточнил Песков.

Ранее архив национальной безопасности США опубликовал запись беседы официальных лиц, где Альянс после распада СССР заверял Москву, что не будет вмешиваться во внутренние дела как России, так и других стран СНГ. Такой разговор был между экс-генсеком Североатлантического альянса Манфредом Вернером и экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым 25 февраля 1992 года.

