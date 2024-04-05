США обнародовали обещание НАТО 1992 года не вмешиваться в дела России

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После распада Советского Союза НАТО заверяла Москву, что не будет вмешиваться во внутренние дела как России, так и других стран СНГ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на запись беседы официальных лиц, опубликованную архивом национальной безопасности США.

Издание напомнило, что такой разговор был между экс-генсеком Североатлантического альянса Манфредом Вернером и экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Их встреча состоялась 25 февраля 1992 года во время визита Вернера в Москву.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ", – сказал тогда политик Вернер, отмечая, что НАТО заинтересована в процветании и стабильности России.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко рассказал, что вступление СССР или современной России в НАТО изменило бы природу Альянса. Именно это и стало причиной отказа Запада от этой идеи. В ином случае, по словам Грушко, союз стал бы инструментом общеевропейской безопасности.

