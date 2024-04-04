Замглавы МИД Грушко заявил, что вступление СССР в НАТО могло изменить Альянс

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Вступление СССР или современной России в Североатлантический альянс изменило бы природу НАТО, поэтому Запад отказал Москве в членстве. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в беседе с RT.

"Меняет природу этой организации, и она становится общеевропейской, по сути. Это и есть инструмент коллективной безопасности в Европе. По этой причине, кстати говоря, это было фактически прямо написано в ответных нотах США, Франции и Англии, (когда. – Прим. ред.) Советский Союз не был принят в эту организацию", – сказал Грушко.

Такой шаг, по мнению западных стран, мог ослабить ООН, а также сам Советский Союз не относился к "клубу демократических стран", указывали они. Тем не менее, НАТО было создано из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР после Второй мировой войны, уверен дипломат.

Он добавил, что после войны во многих странах Восточной Европы ко власти пришли силы народной демократии и левые движения с участием коммунистов, что перекраивало политическую карту части света и не вписывалось в планы Запада.

"Все это потребовало от Запада консолидации вокруг американской военной мощи. И если говорить о таком знаковом рубеже, то, наверное, можно брать за точку отсчета знаменитую лекцию Уинстона Черчилля в Фултоне. Где он провозгласил несколько ключевых моментов, которые, собственно, и были заложены в философию Альянса", – подчеркнул Грушко.

Однако объективных причин, по его словам, для сохранения НАТО в 1990-е годы не было, так как не существовало никаких угроз для нападения. В частности, Варшавский договор прекратил свое существование.

"Плюс они же объявили себя победителями в холодной войне. Хотя это совершенно не так: Советский Союз вышел из холодной войны, поэтому она закончилась. Но они объявили себя победителями холодной войны, а с победителей взятки гладки", – добавил замглавы МИД.

Он указал, что вся деятельность НАТО, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, направлена на сдерживание России. Однако одной из целей Альянса также является недопущение усиления ОДКБ, стран ШОС и в целом формирования евразийства.

"Это страшный сон для наших противников на Западе. Именно это тренд, который будет преобладать, наверное, в ближайшие годы", – уверен Грушко.

Дипломат отметил, что вся история НАТО похожа на слона в посудной лавке. Он напомнил, что Альянс 78 дней бомбил государство почти в центре Европы. Кроме того, он устроил трагедии в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и других странах, указал Грушко.

"Но правда состоит в том, что Альянс – это источник конфронтации, враждебности, разделительных линий. И, с точки зрения общеевропейской безопасности и даже интересов тех, кто находится в самом НАТО, в нынешнем виде вот этот Альянс не отвечает никак", – заключил он.

Ранее дипломат Константин Гаврилов заявлял, что агрессивная политика Альянса по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он указывал, что так долго продолжаться не может.