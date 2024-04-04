Замглавы МИД Грушко заявил, что угроза от РФ есть лишь в умах Запада

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Российская угроза существует лишь в умах Запада и США, а также тех, кто сегодня в основу своей политики ставит конфронтацию с Москвой. Об этом пишет RT со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Он сослался на опыт холодной войны, который показал, что враждебная политика накладывается на недружественное военное планирование. Грушко назвал подобное гремучей смесью, которая регулярно будет генерировать конфронтацию и приведет к гонке вооружений.

Дипломат отметил, что в какой-то момент западные элиты будут вынуждены отчитаться перед своими гражданами, зачем и куда ушли деньги.

"И для того чтобы выглядеть более или менее правдоподобно перед обывателем, они будут говорить: "Да, мы делали это для того, чтобы Россия на нас не напала, и, если бы мы этого не сделали, она бы на нас напала", – сказал Грушко.

Искусственная линия на демонизацию РФ является непременным условием выживаемости НАТО, в этом и заключается парадокс, заключил дипломат.

Ранее российский диппредставитель в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что политики США при помощи русофобской риторики пытаются "раскачать" ситуацию в России. По словам дипломата, местные издания также призывают к различным протестным акциям около российских посольств и генконсульств.