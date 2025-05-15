Ansa: США выступили против присутствия Зеленского на саммите НАТО

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США выступили против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на июньском саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ansa.

Штаты не хотят, чтобы Зеленскому было направлено приглашение на данное мероприятие, указал дипломатический источник агентства. По его словам, почти все участники Альянса усомнились в правильности решения Вашингтона.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной конфликта на Украине могло стать стремление Киева вступить в НАТО. При этом НАТО никогда не обещала Украине вступление в Североатлантический альянс по итогам конфликта с Россией, добавил генсек организации Марк Рютте.

Тем временем Зеленский выразил разочарование, что Украину все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. Он отметил, что это также происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником Альянса.