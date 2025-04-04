Генсек НАТО Рютте: Альянс не обещал Украине вступление по итогам конфликта с РФ

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НАТО никогда не обещала Украине вступление в Североатлантический альянс по итогам конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте, которого цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что во время саммита в Вашингтоне в 2024 году со стороны Альянса были сделаны заявления о предоставлении Киеву "необратимого пути" к членству, но о вступлении не было и речи.

Рютте уже заявлял о том, что Украина не станет членом Альянса по итогам мирных переговоров, однако подчеркнул, что это не означает отсутствие ее участия в долгосрочной перспективе.

Немногим ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. По его мнению, это в том числе происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником Альянса.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп в очередной раз сказал, что Украина никогда не сможет войти в организацию. Более того, республиканец считает, что Зеленский это понимает.