Сийрято: в итоговом документе саммита НАТО не упомянут необратимый путь Украины в альянс

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В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет цитаты о том, что Украина находится на необратимом пути в Североатлантический альянс, который был упомянут в заявлении саммита, прошедшего в Вашингтоне в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит телеканал М1.

Сийярто подчеркнул, что отсутствие этой цитаты "говорит само за себя". Венгрия поддерживает это решение, так как, по мнению дипломата, членство Украины в НАТО могло бы привести к Третьей мировой войне.

Кроме того, по словам Сийярто, главы МИД стран НАТО на заседании не приняли никакого решения относительно Украины, которое бы касалось ее дальнейшей поддержки.

Ранее Сийярто заявил, что прямого столкновения между Россией и НАТО удалось избежать благодаря тому, что вопрос о членстве Украины в Альянсе в настоящее время не актуален. По его словам, на предстоящем саммите военно-политического блока впервые с 2022 года фокус сместится с поддержки Киева на вопросы укрепления самого объединения и коллективной безопасности.