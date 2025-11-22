Орешкин: Россия готова конструктивно работать в формате G20

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия всегда готова к активной и конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития...", – поделился он.

Орешкин отметил, что РФ готова принимать "абсолютно" конструктивное участие в вопросах устойчивого развития, движения вперед, реформирования институтов, снятия барьеров, изменения модели развития и снижения рисков.

Также он добавил, что Россия намерена работать с США в рамках предстоящего председательства Вашингтона в G20.

Орешкин возглавляет российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, который проходит 22–23 ноября.

"Очень хорошо, что на нынешнем саммите удалось принять совместную декларацию, которая отвечает интересам России", – отметил он.

Замруководителя администрации президента РФ особенно выделил продовольственную безопасность и вопросы развития. Он подчеркнул, что формат G20 продолжает "жить" и приносить значительные результаты.

По словам Орешкина, мировая финансовая система в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами. Он привел данные Международного валютного фонда, согласно которым в 2025 году государствам G7 потребуется 3 триллиона долларов для покрытия бюджетных дефицитов, отчасти обусловленных увеличением военных программ.

"Эта сумма равна ВВП почти всей Африки. Если бы эти средства не прожигались, в том числе на вооружения, то они могли бы пойти на цели развития", – заявил Орешкин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако он уточнял, что Россия будет представлена на "достойном уровне".