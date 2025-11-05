Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР, раскритиковав эту страну

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать на предстоящий саммит G20, который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом он сообщил на Американском бизнес-форуме.

По словам Трампа, в ЮАР якобы происходит коммунистическая тирания. Он добавил, что этой стране больше не место в "Большой двадцатке".

"Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из G, потому что то, что там произошло – плохо", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Предстоящая двадцатая встреча глав государств Группы двадцати состоится 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Сообщалось, что Владимир Путин не планирует принимать личное участие в данном саммите.

Вместо этого он подписал распоряжение о направлении туда российской делегации, ее главой назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Кроме того, в состав делегации включен замминистра иностранных дел России Александр Панкин.