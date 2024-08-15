Собянин: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 500 миллионов поездок совершили пассажиры по Большой кольцевой линии Московского метрополитена с момента ее полного запуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"Большая кольцевая линия проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она разгрузила ряд станций до 40%", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, БКЛ оказывает позитивное влияние на городскую экономику. Рядом со станциями кольца увеличились объемы строительства и деловая активность.

Также там появились свыше 350 тысяч рабочих мест. Как уточнил Собянин, до 2030 года их число достигнет почти 400 тысяч.

Между тем в этом году на БКЛ сделают три новые пересадки. Одна из них – с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии. Объект почти готов. Он станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в Москве, объединяющих две ветки метро, платформу МЦД-3 и наземные маршруты.

Ранее в Москве утвердили проект строительства третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Речь идет об отрезке от станции "Липовая Роща" до "Ильинской". Так, ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.

