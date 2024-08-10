Депутат МГД Надежда Перфилова: участки около парка "Ангарские пруды" будут благоустроены

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Постройки на арендованных участках около "Ангарских прудов" будут снесены, а территория отдана под благоустройство, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Парк "Ангарские пруды" – одна из старейших зеленых зон моего округа. В прошлом году появилась информация о застройке участков, вплотную прилегающих к нему. Нам говорили, что здесь появятся чуть ли не небоскребы! Было собрано множество подписей жителей против строительства, вместе с активистами мы встречались с главами департаментов мэрии Москвы, выясняли, что же будет. И, конечно, убеждали, что рядом с парком не должно быть никакого строительства. В этом году наше мнение точно услышали. 24 июля на совещании у мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина принято решение о комплексном развитии территории, никакого строительства здесь не будет! Город планирует вернуть себе контроль над этой локацией и после выкупа снести существующие здания. Затем в рамках КРТ будет проведено благоустройство!" – поделилась Перфилова.

Депутат отмечает живой интерес москвичей к соучаствующему проектированию таких общественных пространств. В ответ на хорошие новости жители уже начали в социальных сетях озвучивать свои пожелания и предложения. Например, возродить некогда существовавший там яблоневый сад, устроить мемориал, площадки для детей и спортсменов. Надежда Перфилова с помощью волонтеров также организовала опрос посетителей парка "Ангарские пруды". Собранная информация будет передана в профильные департаменты.

"Хочу подчеркнуть, что наша работа с территорией на этом не заканчивается. Надеюсь, что архитекторы пригласят жителей к участию в проектировании. Кроме того, мы будем следить за ходом самих работ по благоустройству. Очень важно, чтобы все было сделано качественно, а зеленые насаждения в самом парке не пострадали!", – отметила Перфилова.

Депутат заверила, что вместе с активистами будет настаивать и на включении всей этой зоны в состав парка "Ангарские пруды". Надежда Перфилова убеждена, что это окончательно защитит территорию от застройки.

Ранее более 300 подписей собрали в поддержку благоустройства территории возле станции метро "Рязанский проспект". В настоящее время работы здесь уже начались. Здесь появится парковая зона с клумбами и сухой фонтан.