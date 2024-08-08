Более 3 тыс жителей ВАО поддержали обновление остановочных павильонов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители Восточного административного округа совместно с советником руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабиной Цветковой подвели итоги сбора подписей в поддержку реновации остановочных павильонов в Восточном округе, всего удалось собрать более 3 тысяч подписей. Об этом Агентству "Москва" рассказала Цветкова.

"Обновление остановочных павильонов – это важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Новые павильоны, которые производятся на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, разработаны с учетом непростых погодных условий столицы и изготовлены из прочных материалов", – сказала она.

На данный момент уже обновлено множество павильонов в районах Гольяново, Богородское, Сокольники и Метрогородок, отметила Цветкова.

"Современный дизайн, удобные скамейки, информационные лайтбоксы с QR-кодами и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств – все это создано с заботой о жителях. Я благодарю департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы за поддержку и особое внимание к замене остановочных павильонов, а также каждого жителя Восточного округа, кто проявил свою активную гражданскую позицию во благо улучшения своих районов" – подчеркнула она.

Реновация остановочных павильонов значительно улучшит условия ожидания городского транспорта для всех жителей Восточного округа.

С начала текущего года в Москве установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль. Площадь крыш стала больше, в павильонах оборудовано видеонаблюдение и освещение.

