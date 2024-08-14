Собянин объяснил шуткой про клад Лужкова замену плитки в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сергей Собянин объяснил замену плитки в Москве шуткой про клад Юрия Лужкова.

Выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", мэр назвал благоустройство города неотъемлемой частью современной экономики. Он подчеркнул, что власти столицы часто упрекают в том, что они уделяют благоустройству чрезмерное внимание и тратят деньги на плитку.

"Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл". На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов", – сказал Собянин.

Он напомнил, что каждый из снесенных в столице ларьков возле станции метро "Чистые пруды" приносил владельцам около 100 тысяч долларов в год. Москва снесла десятки тысяч таких ларьков, получив благоустроенный город.

В результате, потратив 100 миллиардов рублей, Москва ежегодно дополнительно зарабатывает от туризма 120 миллиардов рублей.

"У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдете", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Москве достиг 3,47 триллиона рублей в первом полугодии. Тем самым он увеличился на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 15,5% и составили 1,74 триллиона рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями, спортивными товарами, а также автосалоны.

Также рост показал и оборот продовольственных товаров. Он составил 2,5%, до 1,73 триллиона рублей. Доля столицы в общем обороте розничной торговли страны показала 13,4%.

