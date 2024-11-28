Россияне станут участниками церемонии закрытия Года семьи

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Семьи из различных регионов России будут приглашены на торжественную церемонию закрытия Года семьи. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Госсовета РФ "Семья", передает ТАСС.

По словам Голиковой, церемония пройдет в конце декабря в национальном центре "Россия". Она призвала региональные власти провести подобные мероприятия в своих субъектах.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в России Десятилетие семьи. Она отметила, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия россиян.

Вместе с тем в рамках повышения рождаемости в России планируется увеличить количество многодетных семей до 2,7 миллиона к 2036 году. Добиться этого планируется с помощью стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в стране.