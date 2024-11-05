Врач Островская посоветовала включить в осенний рацион клюкву, инжир и хурму

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Осенью не стоит отказываться от разнообразия свежих фруктов и ягод. В свой рацион необходимо включить клюкву, инжир и хурму, посоветовала в беседе с RT эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская.

По словам медика, осенние фрукты и ягоды, как и летние, содержат большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на работу ЖКТ и способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры. Вместе с тем они богаты витаминами и микроэлементами.

В качестве примера специалист привела гранат. В нем содержатся антиоксиданты и полифенолы, способные замедлить старение и улучшить состояние кожи. В плодах граната также присутствуют такие полезные микроэлементы, как кальций, магний, марганец, фосфор, йод и натрий. За счет этого гранат благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляя ее, а также регулирует водно-солевой баланс.

Вместе с тем медик посоветовала не забывать про клюкву. Эта ягода содержит антиоксиданты и полифенолы, также способствующие замедлению процессов старения. В ней также содержатся различные вещества, имеющие противовоспалительное и противомикробное действие. Именно поэтому ягоду нередко рекомендуют употреблять при простуде, отметила эндокринолог.

Кроме того, клюква является источником витаминов Е и К1. При этом последний лучше усваивается вместе с жирами, поэтому эксперт посоветовал смешивать ягоды с орехами, творогом или йогуртом.

Не менее полезны плоды инжира, подчеркнула Островская. В них содержатся витамины А, К и В6, калий, магний, железо и фолиевая кислота.

"Он очень полезен для сердечно-сосудистой системы, благотворно влияет на кровяное давление. Еще в инжире много клетчатки – она помогает улучшить перистальтику кишечника и избавиться от запоров. Но злоупотреблять инжиром не стоит, поскольку в плодах содержится достаточно много фруктового сахара. Дневная норма – два-три свежих инжира либо три-четыре сушеных", – отметила медик.

Эндокринолог также посоветовала употреблять хурму. Из нее можно получить большое количество витамина C. Осенью пользу может также принести добавление в рацион облепихи, которая богата витаминами, микроэлементами, пектином и органическими кислотами.

Не менее полезно употреблять морсы из черноплодной рябины, черники, брусники и малины. В частности, напиток из черноплодной рябины содержит калий и помогает понизить артериальное давление, а из черничного морса можно почерпнуть антиоксиданты. Он благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, предотвращает окисление липидов (атеросклероз) и укрепляет мелкие капилляры.