Врач Казачкова заявила, что темный шоколад и жирная рыба могут снизить уровень кортизола

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Снизить уровень кортизола при стрессе помогут темный шоколад и жирная рыба, заявила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с "Газетой.ру".

Кортизол помогает справиться с нагрузками в критических ситуациях, однако при хроническом стрессе он работает против человека.

"Организм постоянно находится в состоянии "боевой готовности". Это приводит к нарушению обмена веществ, проблемам со сном, снижению иммунитета. Люди начинают набирать вес, особенно в области живота", – напомнила она.

Кроме темного шоколада с содержанием какао не менее 70%, богатого антиоксидантами, и жирной рыбы, вроде лосося, сардин и скумбрии, содержащей омега-3 и жирные кислоты, снизить уровень кортизола благодаря витамину C позволяют различные цитрусовые – апельсины, грейпфруты и лимоны.

Авокадо богато витамином B5, который позволяет нормально вырабатывать кортизол, черника содержит антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, а шпинат и другая зелень успокаивают нервную систему благодаря магнию.

"Орехи и семена – они богаты цинком, который помогает регулировать работу надпочечников", – добавила Казачкова.

Однако одни лишь продукты не помогут решить проблему с хроническим стрессом, так как здесь нужно учитывать физическую нагрузку и психологическое состояние.

"Если вы чувствуете, что стресс негативно влияет на ваше здоровье и вес, не стоит откладывать визит к эндокринологу. Своевременная диагностика и правильно подобранная терапия помогут восстановить баланс в организме и улучшить качество жизни", – заключила она.

Ранее специалисты предупреждали, что тело человека, проводящего время перед сном в телефоне или у телевизора, вырабатывает больше кортизола, что ухудшает образование мелатонина. Как следствие – у людей может возникать ранняя седина.

При этом на подобное влияют также генетические особенности и некачественное питание.

