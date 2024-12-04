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04 декабря, 22:15

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Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

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Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире. Москвичи прислали тысячи обращений. Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта.

Вопросы собирали в течение полутора недель. Одна из главных тем – развитие транспорта Москвы. Запросы жителей, которые не успели обсудить, передадут в департаменты и обязательно рассмотрят.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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