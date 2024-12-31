Жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее поздравление Путина

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин из Кремля обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением, которое первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.

"Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе", – отметил президент.

Глава государства в своем обращении назвал Россию независимой, свободной и сильной страной, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Стремление внести свой вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов и свободного развития стало для россиян делом чести, подчеркнул Путин.

Кроме того, как указал президент, мысли миллионов людей по всей России находятся с бойцами и командирами, которые являются подлинными героями, взявшими на себя защиту Родины. Государство гордится их мужеством и отвагой, сказал он.

"В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества", – добавил Путин.

В завершении новогоднего обращения российский лидер пожелал гражданам благополучия и процветания.

Новогоднее обращение Путина покажут в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Также пассажиры увидят поздравление Сергея Собянина с наступающим Новым годом.

