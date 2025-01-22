В Столешниковом переулке открылся павильон "Сделано в Москве"

В Столешниковом переулке появился павильон проекта "Сделано в Москве". Уникальный арт-объект в форме шерстяного шара стал точкой притяжения для жителей и гостей столицы. Внутри – украшения, аксессуары и изделия ручной работы от десятков столичных брендов.

В павильоне можно найти как доступные, так и премиальные товары. Участие в проекте дает производителям возможность бесплатно размещать свою продукцию на ключевых точках столицы, способствуя ее продвижению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.