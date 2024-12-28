28 декабря, 13:45Город
В районе Фили-Давыдково подобрали участок для реализации программы КРТ
Комплексное развитие территорий запланировано в районе Фили-Давыдково. Там, на Малой Филевской улице, подобрали участок площадью почти 2 гектара. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Участок расположен рядом со станцией метро "Пионерская". На нем построят административно-деловой комплекс с офисами, магазинами, отделениями банков и фитнес-центрами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.