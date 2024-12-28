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28 декабря, 13:45

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В районе Фили-Давыдково подобрали участок для реализации программы КРТ

В районе Фили-Давыдково подобрали участок для реализации программы КРТ

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Комплексное развитие территорий запланировано в районе Фили-Давыдково. Там, на Малой Филевской улице, подобрали участок площадью почти 2 гектара. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок расположен рядом со станцией метро "Пионерская". На нем построят административно-деловой комплекс с офисами, магазинами, отделениями банков и фитнес-центрами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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