Блогер Instasamka обратилась с претензией к певице Доре

В Сети обсуждают историю с популярной исполнительницей Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева). Она пожаловалась на свою коллегу Дору (настоящее имя – Дарья Шиханова), обвинив ее в "действиях против нашей страны". Поводом стали выступления на Дне молодежи, где Дора исполнила каверы на произведения рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) и украинской группы "Валентин Стрыкало".

Instasamka также добавила, что "сами каверы могут быть по содержанию безобидными", однако Дора "привлекает внимание на тех персон, которые уже несколько лет и в данный момент занимаются угнетением нашей страны", а значит, она поддерживает лояльное отношение к их творчеству и позиции.

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