12 мая, 16:30Шоу-бизнес
Детей Самойловой и Джигана "забрала" полиция Дубая
Фото: телеграм-канал Samoylovaoxana
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее детей забрала полиция в Дубае. Об этом сообщает "Газета.ру".
Самойлова опубликовала видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже.
Как сообщила блогер, дети "раскрыли какое-то незаконное дело". Они привлекли внимание полиции тем, что обнаружили пойманную в сеть рыбу, которую незаконно установил посетитель пляжа.
Полиция похвалила детей за находку и отдала рыбу, заключила она.
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четырех детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Предпринимательница отмечала, что любит детей и задумывается еще об одном, но ее останавливает нехватка времени. По ее словам, из-за этого больше всех переживает старшая дочь Ариела.
Ранее Джиган сообщал, что взял ипотеку и до сих пор выплачивает ее. Он также добавил, что еще один кредит не решился бы оформить. По словам рэпера, лучше покупать квартиру сразу.