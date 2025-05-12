Детей Самойловой и Джигана "забрала" полиция Дубая

Фото: телеграм-канал Samoylovaoxana

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее детей забрала полиция в Дубае. Об этом сообщает "Газета.ру".

Самойлова опубликовала видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже.

Как сообщила блогер, дети "раскрыли какое-то незаконное дело". Они привлекли внимание полиции тем, что обнаружили пойманную в сеть рыбу, которую незаконно установил посетитель пляжа.

Полиция похвалила детей за находку и отдала рыбу, заключила она.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четырех детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Предпринимательница отмечала, что любит детей и задумывается еще об одном, но ее останавливает нехватка времени. По ее словам, из-за этого больше всех переживает старшая дочь Ариела.

Ранее Джиган сообщал, что взял ипотеку и до сих пор выплачивает ее. Он также добавил, что еще один кредит не решился бы оформить. По словам рэпера, лучше покупать квартиру сразу.