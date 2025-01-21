Джиган признался, что ему предстоит операция по удалению грыжи

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) рассказал, что ему предстоит операция по удалению грыжи. Сейчас он чувствует себя хорошо, пишет Super.

До этого Джиган поделился с пользователями тем, как ему оказали услуги в одной из сетевых клиник. В результатах анализов было указано, что рэперу 66 лет. Певец пожаловался, что сначала с ним никто не выходил на связь. Однако позже данные исправили.

Джиган назвал представителей этой организации "чертами, идиотами и петушками", а также сообщил, что из-за допущенных ошибок ему отложили госпитализацию.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова призналась, что в этом году пара хочет родить пятого по счету ребенка. Девушка рассказала, что в целом 2025 год будет для них богатым на события. Помимо пополнения в семье, Самойлова и Джиган хотят расширить дом, в котором живут, а также завести страуса.

