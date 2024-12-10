10 декабря, 17:52Шоу-бизнес
Джиган рассказал, что взял ипотеку и до сих пор выплачивает ее
Фото: vk.com/ДЖИГАН
Российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, что взял ипотеку и до сих пор выплачивает ее, передает телеграм-канал Mash.
"Думаю, надо брать. У меня у самого есть ипотека", – признался он.
Рэпер также добавил, что еще один кредит он бы не решился оформить. По его словам, лучше покупать квартиру сразу. При этом Джиган отметил, что не очень хорошо разбирается в этих вопросах. Он рассказал, что часто проигрывает в тех вопросах, которые требуют прогнозирования.
Ранее Джиган и его супруга Оксана Самойлова пообещали построить питомник для бутовских коз. Блогерша призналась, что их очень тронула история пенсионера Валерия Аникеева, который долгое время содержал животных на Новобутовской улице.
Рэпер Джиган выступил в московском метро