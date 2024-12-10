Фото: vk.com/ДЖИГАН

Российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, что взял ипотеку и до сих пор выплачивает ее, передает телеграм-канал Mash.



"Думаю, надо брать. У меня у самого есть ипотека", – признался он.

Рэпер также добавил, что еще один кредит он бы не решился оформить. По его словам, лучше покупать квартиру сразу. При этом Джиган отметил, что не очень хорошо разбирается в этих вопросах. Он рассказал, что часто проигрывает в тех вопросах, которые требуют прогнозирования.

Ранее Джиган и его супруга Оксана Самойлова пообещали построить питомник для бутовских коз. Блогерша призналась, что их очень тронула история пенсионера Валерия Аникеева, который долгое время содержал животных на Новобутовской улице.

