01 декабря, 13:18

Город

В сервисе "Мосбилет" можно будет обменять баллы "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 декабря сервис "Мосбилет" присоединился к программе лояльности "Миллион призов". За заказ билетов на театральные спектакли будут начислять баллы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут получить 10% от стоимости заказа. Один балл равен одному рублю. Накопленные средства можно будет потратить на оплату до 20% цены следующего билета. Баллы зачисляются на счет на следующий день после посещения мероприятия и не имеют срока действия.

Присоединиться к программе могут пользователи с обычной или полной учетной записью на портале mos.ru. Начисленные баллы действуют только для театров, участвующих в программе.

Кроме того, участники "Миллиона призов" смогут конвертировать городские баллы в баллы "Мосбилета" по курсу 3 к 1. В месяц можно обменять до 4,5 тысячи городских баллов через раздел "Конвертация" на сайте программы или прямо при покупке билета.

Первым 10 тысячам покупателей начислят по 500 приветственных баллов. В день рождения участникам программы будут дарить 100 баллов, а 50 баллов можно будет получить за подписку на рассылку сервиса. Все начисления будут отображаться в личном кабинете пользователя в течение суток.

Ранее "Миллион призов" представил новогоднюю коллекцию сувениров в рамках акции "Зимняя сказка". Жители столицы могут использовать баллы, чтобы получить елочные игрушки, подвески, снежные шары и текстильные салфетки. В момент оформления заказа необходимо указать период его получения и выбрать павильон.

