На юго-востоке столицы покажут спектакли-сказки в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

Премьеры театрализованных постановок с новогодними сюжетами пройдут 1 декабря в районах Марьино и Выхино-Жулебино в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В парке 850-летия Москвы состоится танцевальный перформанс "Гжель", погружающий зрителей в магию новогодней ночи: актеры в ярких бело-голубых костюмах, напоминающих гжельскую роспись, представят увлекательную историю.

Особенность спектакля в том, что зрители смогут поучаствовать в действии. Перформанс завершится фотосессией, на которой каждый желающий сможет сделать памятные кадры с актерами. Спектакль начнется в 18:00 около катка, напротив дома 21 на Поречной улице. Отмечается, что в это время в парке будет работать пункт питания.

Еще одно представление под названием "Сказки старого фонаря" покажут в сквере на Волгоградском проспекте, доме 181, корпусе 1. Этот спектакль перенесет гостей на пару столетий назад, они окажутся в атмосфере роскошного новогоднего бала.

Зрители увидят не только театральную постановку, но и цирковые номера в исполнении артистов на ходулях и акробатов. После представления для посетителей также состоится фотосессия с персонажами сказки. Помимо этого, гости смогут пройти интерактивные задания и поучаствовать в увлекательных играх, например в снежном дартсе. Шоу начнется в 17:00.

Вход на оба мероприятия свободный.

Программа проекта "Зима в Москве" была представлена на mos.ru. Он пройдет с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках.

В рамках проекта город украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников. Всего в праздничные пространства преобразятся около 20 центральных площадок столицы.