Сувениры к Новому году появились на сайте "Миллион призов"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Городская программа лояльности "Миллион призов" представила новогоднюю коллекцию сувениров в рамках акции "Зимняя сказка". Жители столицы могут использовать баллы, чтобы получить елочные игрушки, подвески, снежные шары и текстильные салфетки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Особое предложение было подготовлено для участников акции "Сила поддержки". Пользователям, которые с 5 сентября по 23 ноября перевели баллы в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!", доступен любой сувенир из коллекции со скидкой в 500 баллов. Она появится в карточках поощрений автоматически.

Кроме того, часть новых сувениров могут приобрести и авторизованные на сайте пользователи в категории "Зима в Москве". В момент оформления заказа необходимо указать период его получения и выбрать павильон "Миллиона призов", находящийся на одной из площадок проекта.

В первый день выбранного периода получения, однако не ранее чем через 24 часа с оформления в личном кабинете пользователя в разделе "Заказы" можно будет увидеть QR-код, который надо будет предъявить при получении сувенира.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началась новогодняя акция "Сказочный поезд". На платформе в течение 10 дней каждому участнику будут даны индивидуальные задания. Например, участие в голосовании, ответы на вопросы викторины, оценка городских новинок и другое.

