Полиция задержала жителя Первоуральска, который угрожал взорвать гранату

Фото: телеграм-канал "Инцидент | Первоуральск"

Мужчина, который забаррикадировался в квартире в Первоуральске Свердловской области и угрожал взорвать гранату, задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

"Дебошир задержан, его везут в дежурную часть для допроса, никаких криминальных и взрывных устройств у него не было", – заявил Горелых.

Об инциденте стало известно 17 ноября. Мужчина 1973 года рождения забаррикадировался в одной из квартир дома № 8 по улице Малышева. Ряд источников утверждал, что мужчина якобы держит в заложниках женщину и ребенка.

На место ЧП прибыли полицейские, бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР. Также правоохранители доставили мать дебошира. Кроме того, из дома эвакуировали не менее 50 жителей.

