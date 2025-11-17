Уголовное дело возбуждено против жителя Первоуральска, который угрожал взорвать гранату

Фото: телеграм-канал 112

Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в отношении жителя Первоуральска Свердловской области, который закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк Следственного комитета РФ.

По данным следователей, местный житель незаконно удерживал в квартире женщину 1978 года рождения. В ходе оперативных мероприятий правоохранители смогли освободить ее, она не пострадала. При этом дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте стало известно 17 ноября. Мужчина 1973 года рождения забаррикадировался в одной из квартир дома № 8 по улице Малышева и угрожал взорвать гранату.

На место ЧП прибыли полицейские, бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР. Дом был эвакуирован. Позже фигуранта уголовного дела задержали. Никаких криминальных и взрывных устройств у него не было.

