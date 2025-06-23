Врач Веселова: прием обезболивающих может спровоцировать кровотечение

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Прием обезболивающих препаратов может навредить при проблемах с ЖКТ и бронхиальной астме. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Мария Веселова.

По ее словам, прием обезболивающих при гастрите, язве и патологиях кишечника способен спровоцировать внутреннее кровотечение. Это жизнеугрожающее состояние, при котором нередко попадают в реанимацию.





Мария Веселова врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Также обезболивающие могут навредить при бронхиальной астме, усугубив аллергическую реакцию. В таком случае существует риск развития удушья.

"Обезболивающие выключают болевой индикатор, который на самом деле является поводом обратиться за помощью, изучить причину неприятных ощущений", – предупредила врач.

Конкретно парацетамол при частом приеме ухудшает состояние печени и приводит к изменениям в анализах. Помимо этого, иногда развиваются заболевания сердца, инфаркты или инсульты, добавила врач в программе "Доктор 24".

По ее словам, консультация специалиста необходима, когда обезболивающие препараты используются более 8 раз в месяц или 10 дней подряд. Также при их длительном применении возникает привыкание, отметила эксперт.





Мария Веселова врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ При использовании препаратов важно придерживаться определенных правил. Сначала нужно выяснить, что именно болит: суставы, голова или живот. Затем важно понять причину: вследствие травмы, после еды или просто так. Исходя из этого, нужно выбрать специальное обезболивающее.

Специалист посоветовала начинать прием с минимальной дозировки. В противном случае из-за переизбытка химических веществ могут разрушаться клетки печени.

"Если обезболивающее не помогло, разрешено немного повысить дозировку, но не менять один препарат на другой. Не нужно забывать и о том, что запивать таблетки можно только водой", – сказала Веселова.

Врач также обратила внимание, что при болях в животе нельзя принимать препараты из противовоспалительной группы. Они могут стереть симптомы хирургических патологий, если таковые имеются.

Ранее врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим предупредила, что боли в ЖКТ и в сердце у мужчин могут быть связаны с подавлением эмоций. В частности, при стрессовом состоянии развиваются гастриты, дуодениты, язвы и прочие патологии.

