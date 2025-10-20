Химфак МГУ переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая кори

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Химический факультет МГУ имени Ломоносова переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ вуза.

"Для обучающихся, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, обеспечить дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по основным и дополнительным образовательным программам", – указано в документе.

Уточняется, что студентам и работникам университета, имеющим сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, можно очно посещать вуз.

Университетской клинике МГУ совместно с территориальным отделом столичного управления Роспотребнадзора рекомендовано оказать содействие в проведении вакцинации, а также провести иные необходимые мероприятия.

В России в прошлом году было зафиксировано превышение в 11 раз среднемноголетнего показателя заболеваемости корью. В стране выявили 22 455 случаев кори, что в 1,72 раза выше уровня заболеваемости 2023-го. Также зарегистрировано 4 летальных случая среди непривитых детей.