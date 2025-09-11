Форма поиска по сайту

11 сентября, 09:35

Спорт

Экс-глава антидопинговой лаборатории Родченков переобъявлен в розыск в РФ

Фото: ТАСС/imago sportfotodienst

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в РФ. Информация об этом опубликована в базе данных МВД России.

Уточняется, что в 2017 году Родченков был заочно арестован по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В августе 2024 года Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщала, что США планируют новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Готовилась серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике.

По информации спецслужб, проект курировали Родченков и бывший заместитель руководителя антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский. Они якобы сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, которые принимают участие в подготовке российских атлетов.

В августе того же года Родченкова объявили в розыск. Кроме того, разыскивать начали Соболевского.

