СМИ опубликовали записи Родченкова о сокрытии допинг-проб спортсменов РФ

Фото: ТАСС.DPA/Friedemann Kohler

СМИ обнародовали записи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В них информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказывает подробности якобы имевшего место сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New York Times, в своих записях Григорий Родченков раскрывает информацию о том, как проходила последняя неделя перед началом Олимпийских игр в Сочи.

Так, например, он рассказывает о своем возмущении от того, что работники министерства спорта долгое время не могли решить, каким образом из Москвы в Сочи будут перевезены контейнеры с чистой уриной. В то же время, по его утверждению, тогдашний министр спорта Виталий Мутко был обеспокоен фактом поимки российских биатлонисток на допинге.

Далее информатор описывает, что за несколько дней до начала Олимпиады он осмотрел помещения, примыкающие к антидопинговой лаборатории и остался недоволен тем, что пробы с чистой уриной, которые там находились, не были отсортированы по видам спорта и не располагались в алфавитном порядке.

Кроме того, Родченков рассказывает, что за четыре дня до начала соревнований передал Виталию Мутко список фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы нужно было обязательно подменить.

Исходя из записей, информатор WADA также имел отношение к делу легкоатлетки Елены Лашмановой, которую дисквалифицировали в 2014 году за нарушение антидопинговых правил.

Как отмечает издание, эти записи лягут в основу расследования о государственной допинг-программе в России, которое ведет комиссия Дениса Освальда. По результатам расследования исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря вынесет решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2018 года.