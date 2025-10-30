Врач Холмс: в конце жизни человек чувствует усталость, много спит и мало ест

Фото: 123RF.com/peopleimages12

В последние дни жизни человек чувствует усталость, много спит и мало ест, заявила главный врач клиники паллиативной помощи Сара Холмс в беседе с Lad Bible.

По ее словам, это связано с постепенным замедлением работы пищеварения и кровообращения. Из-за последнего аспекта у человека также меняется цвет кожи, дыхание становится нерегулярным, а между вдохами появляются паузы.

"В конце концов, дыхание и сердцебиение останавливаются, а затем прекращает работать мозг. Обычно это очень спокойный процесс. В большинстве случаев люди просто уходят из жизни", – отметила Холмс.

Также она раскрыла смысл паллиативной помощи. По мнению доктора, она не является подготовкой к смерти, а направлена на обеспечение комфорта человека до самого конца. В частности, пациенту обеспечивается возможность строить планы, а также встречаться и общаться с близкими.

Ранее у испанского физика Алекса Гомеса Марина на 7 секунд остановилось сердце, из-за чего он находился в состоянии клинической смерти. Мужчина рассказал, что в это время видел колодец и 3 фигуры наверху, окруженные золотым светом. Они предложили ученому вернуться к жизни или уйти в иной мир. В результате испанец выбрал первый вариант.

В свою очередь, ученый Сергей Савельев объяснил появление таких видений индивидуальной реакцией организма на снижение уровня кровотока и заявил, что им не стоит придавать мистическое значение.