Ученый Савельев: видения при клинической смерти возникают из-за снижения кровотока

Фото: depositphotos/photographee.eu

Свечения, силуэты и иные видения во время клинической смерти могут быть индивидуальной реакцией организма на снижение уровня кровотока. Об этом изданию "Абзац" заявил заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ "Научно-исследовательский институт морфологии человека" Сергей Савельев.

Он объяснил, что видениям не стоит придавать мистическое значение. Все дело, уточнил он, в специфике мозга, которую ученые до сих пор не могут объяснить до конца.

"Когда человек погибает, снижается кровоток. Когда снижается кровоток, затухает уровень сигналов, связанных с метаболизмом мозга. Потому что в мозге запас всего примерно на 6–7 минут. Внутри нейронов хранится такой запас энергии в виде накопленной АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты. – Прим. ред.), после этого они прекращают работать", – рассказал ученый.

Он отметил, что затылочные поля довольно большие, поэтому происходящее с человеком при клинической смерти воспринимается как сужение поля зрения, однако эти ощущения индивидуальные.

Ранее у испанского физика Алекса Гомеса Марина на 7 секунд остановилось сердце, из-за чего он находился в состоянии клинической смерти. Мужчина рассказал, что в это время видел колодец и 3 фигуры наверху, окруженные золотым светом. Они предложили ученому вернуться к жизни или уйти в иной мир. В результате испанец выбрал первый вариант.