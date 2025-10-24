Daily Mirror: умерший на 7 секунд ученый рассказал о золотом колодце с проводниками

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Испанский физик Алекса Гомес Марин рассказал, что видел золотой колодец и проводников, когда у него на 7 секунд остановилось сердце. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

На протяжении нескольких секунд мужчина находился в состоянии клинической смерти. По его словам, за это время он успел оказаться в колодце, где перед ним предстали три фигуры, окруженные золотым светом. Испанцу было предложено два варианта: или он возвращается к жизни, или уходит в иной мир.

В результате физик принял решение воскреснуть. Он признался, что сделал это ради своих дочерей. По словам мужчины, то, что он пережил, казалось ему более реальным, чем сама жизнь.

Ранее жительница Техаса в США Триша Баркер рассказала, как попала в загробный мир после того, как у нее на 2,5 минуты остановилось сердце. В возрасте 21 года девушка попала в аварию, в результате которой у нее диагностировали переломы позвоночника и множественные травмы.

Уже на операционном столе пациентка ощутила, как "покидает" свое тело. Она рассказала, что видела позади хирургов светлых существ, которые были андрогинными. После девушка якобы "ходила сквозь стены", а затем оказалась на зеленом пастбище, где встретилась с покойным дедушкой и увидела Бога.

