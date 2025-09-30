Американец увидел Иисуса во время клинической смерти и решил лечить людей

Фото: 123RF/sopradit

Американский военный приобрел способности к исцелению после встречи с Иисусом во время клинической смерти, передает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

В 19 лет американец Чейз Скайлар Демайо перенес клиническую смерть после сердечного приступа. По словам мужчины, в этот момент он попал в рай и встретил Иисуса в окружении ангелов.

"Там я увидел Иисуса – он выглядел иначе, чем на иконах, но у него были вьющиеся каштановые волосы и зеленые глаза. Он сказал мне вернуться к жизни и распространять любовь, свет и радость", – утверждает Демайо.

После того как мужчина пришел в себя, согласно медицинским обследованиям, никаких отклонений у него выявлено не было. Он ушел из армии и принял решение заняться альтернативной медициной. По словам самого Демайо, он приобрел способность исцеления людей руками.

Ранее жительница США рассказала о том, как увидела загробный мир в момент клинической смерти. По словам женщины, в этом состоянии она встретилась с умершим родственником и увидела Бога.

