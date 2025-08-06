Mirror: американка вышла из комы за минуты до изъятия органов для донорства

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В американском штате Нью-Мексико пациентка Данелла Гальегос вышла из комы за несколько минут до начала операции по извлечению органов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mirror.

Девушка, которая ранее была бездомной, впала в кому после экстренной госпитализации. Врачи через некоторое время пришли к выводу, что шансов на возвращение Гальегос к жизни нет. В связи с этим родственники пациентки дали согласие на донорство органов.

Однако перед операцией семья обратила внимание на слезы и внезапные движения девушки. Врачи предположили, что это были рефлекторные действия. Непосредственно перед хирургическим вмешательством Гальегос также начала моргать по команде медиков.

В результате, как уточнили в The New York Times, врачи отменили операцию, хотя координатор по трансплантации настаивал на продолжении процедуры. Теперь Гальегос проходит курс реабилитации.

Ранее жительница Аргентины пришла в себя за несколько секунд до собственной кремации. По данным СМИ, женщина попала в больницу города Ресистенсия из-за боли в груди. Через день врачи диагностировали у нее остановку сердца.

54-летняя дочь стала организовывать похороны, чтобы кремировать покойную мать. Однако за считаные секунды до этой процедуры женщина пришла в сознание, шокировав родственников.

