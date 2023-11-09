В Великобритании мать родила в коме и не признала ребенка

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В Великобритании женщина родила в коме из-за тяжелой болезни, а когда очнулась, не признала ребенка. Об этом сообщает Wales Online.



По информации издания, 31-летняя Бекки Праут из города Донкастер, расположенного в графстве Саут-Йоркшир, была на 27-й неделе беременности, когда ее состояние стало ухудшаться. Как утверждает муж Чад Малинг, 22 июля они ужинали в ресторане и жена внезапно начала разговаривать с американским акцентом.

"Она как будто стала совершенно другим человеком", – отметил он, добавив, что через некоторое время, помимо акцента, у женщины появились припадки.

После этого она была доставлена в больницу. Врачи решили ввести ее в искусственную кому, обнаружив у нее анти-NMDA-рецепторный энцефалит (острую форму энцефалита, которая может привести к смерти). По словам мужа, невролог предупредила, что болезнь является очень редкой (в мире зарегистрировано всего 30 случаев).

Спустя пару недель, 18 августа, по причине осложнений врачи решили сделать будущей матери кесарево сечение, пока та была в коме. Позже по результатам МРТ медики нашли в яичнике женщины кисту, которая является причиной развития энцефалита. Хирурги удалили кисту, а через месяц после рождения дочери Праут пришла в сознание.

Ее муж рассказал, что после этого инцидента на восстановление жены может потребоваться примерно пять лет. Сейчас же Праут идет на поправку, но она все еще пребывает в прострации и часто не узнает ребенка.

"Сначала она обнимает ребенка, и я говорю: "Посмотри, ты лучшая мама на свете". А через три-четыре минуты она говорит: "Это не мой ребенок", – поделился Малинг.

На данный момент мужчина с дочерью проживают в квартире рядом с больницей и находятся в тяжелом материальном положении и эмоциональном состоянии.

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