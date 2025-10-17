Mirror: в США медбрат поверил в жизнь после смерти из-за рассказов пациента

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В США медбрат поверил в жизнь после смерти из-за рассказов пациента, который пережил клиническую смерть. Об этом сообщает издание Mirror.

Медик рассказал, что врачи на протяжении почти 20 минут пытались вернуть к жизни пациента, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время его пульс возобновился и сердце мужчины вновь забилось.

Придя в сознание, пациент рассказал, что как будто парил над реанимационной палатой. Кроме того, он поделился теми деталями, которые не мог знать. Именно это убедило медбрата в том, что жизнь после смерти существует.

После этой истории многие стали рассказывать в соцсетях про аналогичные случаи.

Ранее врачи зафиксировали у 18-летнего китайского футболиста молодежной команды "Бэйцзин Гоань" Го Цзясюаню смерть мозга после травмы, полученной в результате удара коленом соперника в голову. Инцидент произошел во время товарищеской встречи.

Го Цзясюаню играл за "Бэйцзин Гоань" с 2023 года. До этого игрок принимал участие в программе FC Bayern World Squad, которая помогает находить и развивать молодых футболистов.

