В Новосибирской области фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца

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Фитнес-тренер спасла жизнь 67-летней пенсионерке, отправив ее на ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца. Об этом сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, передает РИА Новости.

Как рассказали в медучреждении, местная жительница захотела ходить на тренировки в фитнес-зал, однако тренер Ника Фирсова настояла на УЗИ сердца. Специалист объяснила женщине, что ее принцип работы заключается в том чтобы, не навредить здоровью людей.

Пенсионерка сходила на УЗИ, в результате которого у нее выявили объемное образование диаметром 4 сантиметра. Для уточнения диагноза женщину направили в Центр Мешалкина, где врачи охарактеризовали состояние здоровья пациентки как крайне опасное. В связи с этим ей в тот же день провели экстренную операцию.

Сердечно-сосудистый хирург Андрей Сапегин объяснил, что такая доброкачественная опухоль могла в любой момент привести к гибели, так как она имела желеобразную консистенцию и в случае фрагментации могла попасть в сосуды головного мозга, вызвав обширный инсульт.

"Еще одним риском было то, что миксома располагалась возле митрального клапана и при активной физической нагрузке могла вклиниться в митральное отверстие, вызвав внезапную сердечную смерть", – добавил Сапегин, поблагодарив фитнес-тренера за бдительность.

После операции женщина восстанавливается в отделении реабилитации Центра Мешалкина. Ей уже назначен курс специализированной лечебной физкультуры. Врачи не исключают, что после выписки пенсионерка сможет тренироваться под руководством Фирсовой.

Ранее врачи Мытищинской больницы спасли женщину, у которой на 36-й неделе беременности произошел инсульт. Родственники женщины заметили у нее нарушения речи и вызвали скорую помощь. Медики выявили у пациентки тромбоз сегментов средней мозговой артерии.

После консилиума с участием акушеров было принято решение провести операцию. Несколько дней женщина была под присмотром врачей, затем ее выписали. Родила она на 40-й неделе в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

