Московские врачи помогли пациентке с синдромом "разбитого сердца"

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Кардиологи ГКБ имени А. К. Ерамишанцева помогли женщине с кардиомиопатией такоцубо, известной еще как синдром "разбитого сердца", сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения.

Причиной развития этой патологии часто является сильный стресс и тяжелые эмоциональные переживания, вызывающие острую сердечную недостаточность.

"Пациентка поступила к нам с выраженной болью в груди и признаками сердечной недостаточности. Это было похоже на инфаркт миокарда, но внимательный расспрос пациентки позволил выявить провоцирующий фактор и заподозрить кардиомиопатию такоцубо", – рассказала заведующая отделением неотложной кардиологии Мария Воробьева.

Высокий уровень стресса у пациентки имел накопительный эффект. Сначала она столкнулась с семейным горем, после чего потеряла любимого питомца.

"Люди не всегда могут прогнозировать, что станет "пусковым механизмом" для болезни, но определенно стоит подчеркнуть: как острый, так и хронический стресс негативно влияет на сердце", – отметила Воробьева.

Отмечается, что после проведения всех необходимых исследований, которые подтвердили синдром "разбитого сердца", врачи сразу же начали терапию для стабилизации состояния пациентки. Через несколько дней женщина уже покинула стационар с явным улучшением самочувствия.

О других случаях спасения пациентов столичными врачами можно узнать в телеграм-канале Депздрава.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего подростка от редкого нервно-мышечного заболевания пищевода. Мальчик обратился в клинику с жалобами на боль в груди, кашель, потерю веса и постоянное чувство "застрявшей еды" в пищеводе.

Врачи предположили, что это заболевание могло появиться у ребенка из-за сильного стресса. Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию (безоперационная процедура, которая выполняется без разреза какой-либо поверхности человеческого тела. – Прим. ред.): под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок.