Mirror: американец пережил 6-минутную смерть и рассказал об ощущениях

Фото: depositphotos/sudok1

В США пожилой фермер Филип Хашейдер умер во время занятий в спортзале, однако ожил через шесть минут. После клинической смерти он рассказал о своих впечатлениях, сообщает News.ru со ссылкой на The Mirror.

"Я умер на шесть минут, но после того, что я увидел, мне хотелось остаться мертвым", – сказал американец.

По словам Хашейдера, он отчетливо понимал, что находится вне своего тела, а сам опыт загробной жизни оказался таким ярким, что создавалось ощущение, будто он "вытатуирован в его душе".

Американец уточнил, что в потустороннем мире не было какого-либо пространства и времени. Его окружала "золотисто-желтая сфера", наполнявшая теплом и любовью. В мир живых он вернулся, чтобы стать "источником надежды", указал фермер.

"Надежда, о которой я говорю, связана с тем, чтобы не бояться того, что будет дальше. Мы настолько привязаны к физическим вещам, что не хотим от них отказываться", – добавил он.

Ранее ученый Сергей Савельев заявил, что свечения, силуэты и другие видения во время клинической смерти могут быть реакцией организма на снижение уровня кровотока. Таким явлениям не стоит придавать мифическое значение, ведь все дело в специфике мозга, которую специалисты до сих пор не могут объяснить до конца, отметил он.