Мексиканская певица Пати Муньос пережила клиническую смерть и увидела ад

Мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и рассказала о видении ада. Об этом сообщает Daily Mirror.

По утверждению 57-летней артистки, у нее остановилось сердце во время выхода из наркоза. Именно в этот момент она увидела жуткое видение, напоминающее преисподнюю.

"Это было ужасно, я хорошо это помню: вокруг была грязь, из земли торчали головы и плакали, как в фильме ужасов", – поделилась Муньос.

Певица также рассказала, что врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни из-за осложнений, появившихся в 2019 году во время операции по увеличению груди. В частности, после реабилитации медики рекомендовали исполнительнице бросить курение. Инцидент заставил Муньос пересмотреть свой образ жизни.

Ранее пожилой фермер Филип Хашейдер из США, умерший в спортзале на шесть минут, заявил, что после клинической смерти не хотел возвращаться к жизни. По его словам, он отчетливо понимал, что находится вне своего тела, а сам опыт загробной жизни оказался таким ярким, что создавалось ощущение, будто он "вытатуирован в его душе".

Американец уточнял, что в потустороннем мире не было какого-либо пространства и времени. Его окружала "золотисто-желтая сфера", наполнявшая теплом и любовью, а в мир живых он вернулся, чтобы стать "источником надежды".