TRT Haber: в Турции из-за пожара на горнолыжном курорте задержали 14 человек

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14 человек задержаны в рамках расследования дела о пожаре на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все виновные в этом происшествии будут привлечены к ответственности.

"Начаты необходимые и всесторонние расследования трагедии", – добавил турецкий лидер на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития в провинции Малатья на юго-востоке страны.

Ранее были задержаны владелец отеля и директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Пожар на крыше гостиницы горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Владимир Путин выразил свои соболезнования Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

