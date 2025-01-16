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16 января, 09:45

Экономика

Госдума предложила запретить российскому бизнесу навязывать дополнительные услуги

Госдума предложила запретить российскому бизнесу навязывать дополнительные услуги

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Российскому бизнесу могут запретить навязывать клиентам дополнительные услуги. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть уже 28 января. Речь идет об оказании банковских, коммунальных и медицинских услуг, покупке автомобиля, а также оформлении страховки.

Законодатели считают, что подобное навязывание часто основано на манипулировании и угрозах. Это может привести к тому, что, отказавшись от услуги или товара, потребитель остается и без того, что ему было необходимо. Ранее кабинет министров представил поправки, согласно которым покупатели смогут оформлять такие услуги только при наличии письменного согласия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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