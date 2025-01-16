16 января, 09:45Экономика
Госдума предложила запретить российскому бизнесу навязывать дополнительные услуги
Российскому бизнесу могут запретить навязывать клиентам дополнительные услуги. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть уже 28 января. Речь идет об оказании банковских, коммунальных и медицинских услуг, покупке автомобиля, а также оформлении страховки.
Законодатели считают, что подобное навязывание часто основано на манипулировании и угрозах. Это может привести к тому, что, отказавшись от услуги или товара, потребитель остается и без того, что ему было необходимо. Ранее кабинет министров представил поправки, согласно которым покупатели смогут оформлять такие услуги только при наличии письменного согласия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.