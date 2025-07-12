Собянин рассказал о реставрации усадьбы Грачевка в районе Ховрино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты отреставрируют усадьбу Грачевка, которая является главной достопримечательностью столичного района Ховрино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"В конце XIX века по заказу купца Митрофана Грачева были построены изысканный главный дом, двухэтажный северный служебный корпус, каретный сарай и конюшня", – написал он.

Особняк в стиле французского ренессанса создал Лев Кекушев. Главный дом усадьбы похож на застывшую морскую волну. Он украшен статуями-кариатидами, вазонами, лепниной и фирменным "знаком" архитектора – львами на мраморной лестнице, ведущей к дому. В интерьерах сохранились камины с мраморными порталами и зеркалами, бронзовые люстры и настенные бра.



Усадьба была популярным местом для творческих людей. В ней бывали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.

Территория Ховрина вошла в состав Москвы более 60 лет назад. Участок находился в собственности столицы, а усадьба – Подмосковья. Однако в настоящее время она полностью принадлежит Москве.

Ранее Собянин рассказал о реставрации чугунных львов, которые расположены в усадьбе Кузьминки. Сперва специалисты удалили наслоения краски и признаки коррозии, а после убрали трещины и дефекты металла. Акцент был сделан на восстановлении утраченных и поврежденных элементов. В ближайшее время мастера начнут грунтовку и окраску, которая станет последним этапом в реставрационных работах.

